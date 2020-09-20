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За час до начала Марша справедливости в Минске начали перекрывать улицы в направлении Дворца Независимости
20.09.2020 13:39 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. За час до анонсированного сторонниками перемен Марша справедливости − очередной воскресной акции − в Минске перекрыты проспект Победителей от стелы "Минск − город-герой" в сторону Дворца Независимости, проспект Пушкина от ул. Ольшевского в сторону проспекта Победителей, а также въезд на ул. Орловскую со стороны площади Бангалор.
БелаПАН.
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За час до начала Марша справедливости в Минске начали перекрывать улицы в направлении Дворца Независимости
Минск, 20 сентября. За час до анонсированного сторонниками перемен Марша справедливости − очередной воскресной акции − в Минске перекрыты проспект...
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