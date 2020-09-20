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В Минске закрыты шесть станций метро
20.09.2020 13:39 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. В Минске закрыты шесть станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига".
Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.
Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".
Сегодня в Минске пройдет Марш справедливости — очередная массовая акция сторонников перемен.
БелаПАН.
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Минск, 20 сентября. В Минске закрыты шесть станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига". Как сообщает...
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