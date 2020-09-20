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В Минске закрыты шесть станций метро

20.09.2020 13:39 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. В Минске закрыты шесть станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига".

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".

Сегодня в Минске пройдет Марш справедливости — очередная массовая акция сторонников перемен.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 сентября. В Минске закрыты шесть станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига". Как сообщает...
 
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