Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. В Минске закрыты шесть станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига".

Как сообщает телеграм-канал метрополитена, станции закрыты на вход и выход "в целях обеспечения безопасности пассажиров". Поезда на этих станциях не останавливаются.

Минский метрополитен "приносит извинения за временные неудобства".

Сегодня в Минске пройдет Марш справедливости — очередная массовая акция сторонников перемен.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске закрыты шесть станций метро Минск, 20 сентября. В Минске закрыты шесть станций метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига". Как сообщает...

БелаПАН.