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В воскресенье в Минске закрыли несколько станций метро
20.09.2020 13:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Станции закрыты на вход и выход, поезда следуют без остановок. Об этом
«20 сентября в 13.00 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», — говорится в сообщении.
Поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
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«20 сентября в 13.00 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь...
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