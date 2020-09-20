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В воскресенье в Минске закрыли несколько станций метро

20.09.2020 13:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Станции закрыты на вход и выход, поезда следуют без остановок. Об этом сообщает столичный метрополитен.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«20 сентября в 13.00 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Немига», — говорится в сообщении.

Поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства.

 
 
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«20 сентября в 13.00 в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь...
 
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