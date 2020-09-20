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В Минске закрыли сразу шесть станций метро

20.09.2020 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. С целью обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты несколько станций метро, сообщается в официально Telegram-канале Минского метрополитена.

Перевозчик уточняет, что все поезда следуют без остановок на станциях:

  • "Площадь Ленина",
  • "Октябрьская",
  • "Купаловская",
  • "Площадь Победы",
  • "Площадь Якуба Колоса",
  • "Немига".

В столичном метрополитене принесли свои извинения за временные неудобства.

Напомним, что данные станции уже не в первый раз закрывают в выходные дни, когда в Беларуси проходят акции протеста. Также обычно во время массовых несанкционированных митингов операторы сотовой связи снижают в Минске скорость мобильного интернета по просьбе госорганов.

 
Теги: Минск
 
 
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На перроны "Площади Ленина", "Октябрьской", "Купаловской", "Площади Победы", "Площади Якуба Колоса" и "Немиги" перестали пускать пассажиров для их же безопасности.
 
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