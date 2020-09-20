В Минске закрыли сразу шесть станций метро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. С целью обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты несколько станций метро, сообщается в официально Telegram-канале Минского метрополитена.

Перевозчик уточняет, что все поезда следуют без остановок на станциях:

"Площадь Ленина",

"Октябрьская",

"Купаловская",

"Площадь Победы",

"Площадь Якуба Колоса",

"Немига".

В столичном метрополитене принесли свои извинения за временные неудобства.

Напомним, что данные станции уже не в первый раз закрывают в выходные дни, когда в Беларуси проходят акции протеста . Также обычно во время массовых несанкционированных митингов операторы сотовой связи снижают в Минске скорость мобильного интернета по просьбе госорганов.