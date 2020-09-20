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В Минске закрыли сразу шесть станций метро
20.09.2020 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 сен – Sputnik. С целью обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты несколько станций метро, сообщается в официально Telegram-канале Минского метрополитена.
Перевозчик уточняет, что все поезда следуют без остановок на станциях:
В столичном метрополитене принесли свои извинения за временные неудобства.
Напомним, что данные станции уже не в первый раз закрывают в выходные дни, когда в Беларуси
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На перроны "Площади Ленина", "Октябрьской", "Купаловской", "Площади Победы", "Площади Якуба Колоса" и "Немиги" перестали пускать пассажиров для их же безопасности.
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