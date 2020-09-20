Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. В Могилеве задержаны журналисты Алена Скребунова и Александр Сидоревский, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В 14:45 журналистов задержали сотрудники ОМОНа, сообщили их коллеги.

Как сообщалось, сегодня в Беларуси проходит очередная воскресная акция сторонников перемен – Марш справедливости. До его начала в Минске были перекрыты проспект Победителей от стелы "Минск — город-герой" в сторону Дворца Независимости, проспект Пушкина от ул. Ольшевского в сторону проспекта Победителей, а также въезд на ул. Орловскую со стороны площади Бангалор.

Также в Минске закрыты семь станций метро и отключен мобильный интернет.

Предыдущая воскресная акция — Марш героев — собрала только в Минске не менее 100 тысяч человек и сопровождалась жесткими действиями силовиков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Могилеве задержаны журналисты Алена Скребунова и Александр Сидоревский Минск, 20 сентября. В Могилеве задержаны журналисты Алена Скребунова и Александр Сидоревский, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. В 14:45 журналистов...

БелаПАН.