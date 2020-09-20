﻿ Участники Марша справедливости пытаются собраться на проспекте Победителей, им препятствуют силовики. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники Марша справедливости пытаются собраться на проспекте Победителей, им препятствуют силовики

20.09.2020 15:29 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. Участники Марша справедливости собираются на проспекте Победителей, им препятствуют силовики. 

Примерно в 14.15 возле ТЦ "Галерея" собралось около сотни человек с бело-красно-белыми флагами. Подъехали семь автозаков, а также четыре милицейских автобуса и столько же — микроавтобусов. Люди спрятались в здание торгового центра. Сотрудники ОМОН, растянувшись вдоль тротуара, стали двигаться: часть — в сторону гостиницы "Юбилейная", часть − в сторону Немиги.

Спустя какое-то время они загрузились обратно в транспорт и уехали в сторону Немиги, где со стороны Дворца спорта шла небольшая группа демонстрантов. Начались точечные задержания. Корреспондент БелаПАН видел, как возле Дворца спорта задержали и повели в автозак мужчину с бело-красно-белым флагом.

Тем временем в городе начались проблемы с мобильным интернетом.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 20 сентября. Участники Марша справедливости собираются на проспекте Победителей, им препятствуют силовики.  Примерно в 14.15 возле ТЦ "Галерея" собралось...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске вновь отключен мобильный интернет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

19.09.2020
Mir24.TV Belarus
20.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика