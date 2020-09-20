Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. Участники Марша справедливости собираются на проспекте Победителей, им препятствуют силовики.

Примерно в 14.15 возле ТЦ "Галерея" собралось около сотни человек с бело-красно-белыми флагами. Подъехали семь автозаков, а также четыре милицейских автобуса и столько же — микроавтобусов. Люди спрятались в здание торгового центра. Сотрудники ОМОН, растянувшись вдоль тротуара, стали двигаться: часть — в сторону гостиницы "Юбилейная", часть − в сторону Немиги.

Спустя какое-то время они загрузились обратно в транспорт и уехали в сторону Немиги, где со стороны Дворца спорта шла небольшая группа демонстрантов. Начались точечные задержания. Корреспондент БелаПАН видел, как возле Дворца спорта задержали и повели в автозак мужчину с бело-красно-белым флагом.



Тем временем в городе начались проблемы с мобильным интернетом.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участники Марша справедливости пытаются собраться на проспекте Победителей, им препятствуют силовики Минск, 20 сентября. Участники Марша справедливости собираются на проспекте Победителей, им препятствуют силовики. Примерно в 14.15 возле ТЦ "Галерея" собралось...

Захар Щербаков, БелаПАН.