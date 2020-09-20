В Минске вновь отключен мобильный интернет

Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. В Минске, где сегодня проходит очередная воскресная акция сторонников перемен, отключен мобильный интернет.

Интернет стал недоступен для абонентов мобильных сетей примерно в 14.30.

Ранее были закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская". Поезда на них не останавливаются.

За час до анонсированного сторонниками перемен Марша справедливости — очередной воскресной акции — в Минске были перекрыты проспект Победителей от стелы "Минск — город-герой" в сторону Дворца Независимости, проспект Пушкина от ул. Ольшевского в сторону проспекта Победителей, а также въезд на ул. Орловскую со стороны площади Бангалор.

Предыдущая воскресная акция — Марш героев — собрала только в Минске не менее 100 тысяч человек и сопровождалась жесткими действиями силовиков.

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БелаПАН.