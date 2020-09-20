Проблемы с мобильным интернетом наблюдаются в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 сен – Sputnik. В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 20 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета, говорится в сообщении компании А1.

Оператор уточняет, что именно выполнение данного требования и привело к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных и временной недоступности услуги.

Напомним, что впервые проблемы с передачей электронных данных возникли в Беларуси 9 августа. В течение трех дней не работал ни только мобильный, но и домашний интернет. Власти объяснили сбои внешним вмешательством. Затем неполадки наблюдались каждое воскресенье во время протестных акций.

В данном случае мобильные операторы пояснили, что были вынуждены снизить скорость передачи данных по указанию государственных органов. При этом поставщики услуг каждый раз старались частично компенсировать исчезнувший интернет своим абонентам. Например, начисляли целый гигабайт абонентам, пользующимся безлимитными тарифами.