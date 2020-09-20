В Сети появилось сообщение, что милиция в Фаниполе задержала семью с детьми. МВД опровергло

Источник материала: Tut.by

В субботу 19 сентября в Сети появилось видео, на котором человек в костюме в Фаниполе пытается задержать мужчину за участие в несанкционированном массовом мероприятии в парке. На записи задерживаемого обнимает девочка лет 8−10 и держит за руку женщина. Рядом с ней стоит еще одна девочка лет 3−4. Под видео комментарий: «В Фаниполе во время акции начальник Дзержинского РОВД задержал всю семью (муж, жена и двое детей). В МВД сказали, что жену и детей никто не задерживал и пояснили, что там произошло на самом деле.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY. Фото и фото обложки носят иллюстративный характер

По видео, которое опубликовали в интернете, сложно сказать, что это была какая-то акция: людей в кадре немного, нет никакой символики. Однако начальник Дзержинского РОВД говорит о том, что присутствующие участвуют в несанкционированном массовом мероприятии. Люди интересуются, что они нарушили.

В воскресенье пресс-служба МВД в телеграм-канале прокомментировала случившееся.

«В субботу, 19 сентября, в Фаниполе проходило несанкционированное массовое мероприятие. Около 16 часов к участникам подошел 36-летний горожанин вместе с супругой и двумя детьми. При этом мужчина нес бело-красно-белый флаг на металлическом древке», — говорится в сообщении.

Видео, которое опубликовало МВД, снято с другого ракурса и на нем видно, что рядом с якобы задержанной семьей стоят люди с бело-красно-белыми флагами и их значительно больше. Мужчина, которого задерживали, тоже держит в руке свернутый бело-красно-белый флаг.

«Начальник Дзержинского РОВД предупредил собравшихся, что мероприятие является несанкционированным, и попросил разойтись. «Флагоносец» предупреждение проигнорировал, вступил в полемику. Через некоторое время начальник РОВД объявил мужчине, что в отношении него начат административный процесс, и предложил проехать для разбирательства в райотдел. Узнав об этом, его супруга пожелала ехать туда вместе с детьми. В РОВД женщине еще раз объяснили причину доставления мужа. В ее отношении протокол не составлялся, после беседы она покинула РОВД вместе с детьми. Через некоторое время, после составления протокола, был отпущен и ее супруг», — сказано в комментарии.

К сообщению прикреплено и еще одно видео, где женщина — жена задержанного, с записи говорит, что ее никто не задерживал и в РОВД она поехала добровольно.

— Вы скажите, пожалуйста, вас задерживали за административное правонарушение или нет? — спрашивает ее мужской голос за кадром.

— Нет. Ни разу, — отвечает она.

— Почему вы поехали в автобусе? — интересуются у женщины.

— Потому что я поехала с мужем. Мне сказали: «Едьте с мужем», — говорит жена задержанного.

— Вы просто захотели поехать с мужем?

— Конечно! Подождите, вы сейчас перекручиваете какие-то слова? — нервно спрашивает женщина.

— Нет, я просто…- человек за кадром не договорил.

— Подходя к автобусу, мне говорили, что вы не задержаны, вы можете быть свободны. Я говорю, что хочу поехать с мужем, — уточнила женщина.

— То есть ваше желание было поехать с мужем? — еще раз переспросили у нее.

— Да, мое было желание поехать с мужем. Поехать и посмотреть, куда везут моего мужа, — сказала она.