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Правозащитники опубликовали первые списки задержанных 20 сентября

20.09.2020 17:15 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. Предварительные списки задержанных в ходе сегодняшнего Марша справедливости публикует правозащитный сайт spring96.org.

В списке на этот час около 30 фамилий.

Правозащитники отмечают, что точечные задержания демонстрантов зафиксированы в Минске, Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве.

В Минске в списке задержанным около 20 человек, в числе которых Олег Моисеев, доверенное лицо Светланы Тихановской.

В Гродно была задержана беременная женщина, которую вскоре отпустили. В Могилеве задержаны журналисты Алина Скребунова и Александр Сидоревский.

По данным МВД, в ходе протестных акций 19 сентября в Беларуси задержано 430 человек (в том числе в Минске — 415), 385 из них отпущены.


Андрей Середа, БелаПАН.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Минск, 20 сентября. Предварительные списки задержанных в ходе сегодняшнего Марша справедливости публикует правозащитный сайт spring96.org. В списке на этот час около 30...
 
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