Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. Предварительные списки задержанных в ходе сегодняшнего Марша справедливости публикует правозащитный сайт spring96.org .

В списке на этот час около 30 фамилий.

Правозащитники отмечают, что точечные задержания демонстрантов зафиксированы в Минске, Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве.

В Минске в списке задержанным около 20 человек, в числе которых Олег Моисеев, доверенное лицо Светланы Тихановской.

В Гродно была задержана беременная женщина, которую вскоре отпустили. В Могилеве задержаны журналисты Алина Скребунова и Александр Сидоревский.

По данным МВД, в ходе протестных акций 19 сентября в Беларуси задержано 430 человек (в том числе в Минске — 415), 385 из них отпущены.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники опубликовали первые списки задержанных 20 сентября Минск, 20 сентября. Предварительные списки задержанных в ходе сегодняшнего Марша справедливости публикует правозащитный сайт spring96.org. В списке на этот час около 30...

Андрей Середа, БелаПАН.