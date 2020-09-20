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Правозащитники опубликовали первые списки задержанных 20 сентября
20.09.2020 17:15 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. Предварительные списки задержанных в ходе сегодняшнего Марша справедливости публикует правозащитный сайт
В списке на этот час около 30 фамилий.
Правозащитники отмечают, что точечные задержания демонстрантов зафиксированы в Минске, Гродно, Бресте, Гомеле, Могилеве.
В Минске в списке задержанным около 20 человек, в числе которых Олег Моисеев, доверенное лицо Светланы Тихановской.
В Гродно была задержана беременная женщина, которую вскоре отпустили. В Могилеве задержаны журналисты Алина Скребунова и Александр Сидоревский.
По данным МВД, в ходе протестных акций 19 сентября в Беларуси задержано 430 человек (в том числе в Минске — 415), 385 из них отпущены.
Андрей Середа, БелаПАН.
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Минск, 20 сентября. Предварительные списки задержанных в ходе сегодняшнего Марша справедливости публикует правозащитный сайт spring96.org. В списке на этот час около 30...
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