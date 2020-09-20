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Милиция в Бресте при разгоне акции протеста стреляла в воздух
20.09.2020 18:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция в Бресте распылила слезоточивый газ, а потом сделала предупредительный выстрел в воздух.
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Также есть задержанные за нарушение закона о массовых мероприятиях", — сказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
Она отметила, что правоохранители контролируют ситуацию во всех регионах страны. «Больше нигде спецсредств не применялось, равно как и по использованию боевой техники», — добавила она. В Минске задержания протестующих продолжаются, подчеркнула пресс-секретарь МВД.
После того, как силовики в Бресте использовали слезоточивый газ, в милиционеров полетели бутылки. Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь сделали предупредительный выстрел в воздух.
«Скорее всего», — сказала Ольга Чемоданова, отвечая на вопрос, был ли сделан выстрел в предупредительных целях. «Мы не отрицаем. Вопрос — для чего был произведен выстрел вверх», — добавила Чемоданова. Она предположила, что силовик выстрелил в воздух для сдерживания напора протестующих.
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Информации о пострадавших нет.
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