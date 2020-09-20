«Марш справедливости» проходит в Беларуси 20 сентября

Массовая акция протеста проходит в Минске, люди идут по проспекту Победителей к Дворцу Независимости с бело-черно-белыми флагами.

По разным оценкам, в акции принимают участие от 50 до 100 тысяч человек.

За несколько сотен метров до Дворца Независимости участники марша увидели кордон силовиков и изменили маршрут. Колонна повернула на улицу Игнатенко, которая пересекается с проспектом Победителей.

На перечени с ул. Тимирязева протестанты планировали повернуть в сторону 2-го кольца, но квпереди оказались силовики со щитами. В результате протестующие развернулись обратно.

Как сообщает TUT.BY , в Бресте на акции протеста силовики применили слезоточивый газ, так как протестующий сделали «сцепку», и задержать их не удалось. Силовик в черном и шлеме выстрелил из ружья в воздух.

В Могилеве площадь Славы была оцеплена силовиками, митинг по состоянию на 16:26 закончился.

Акции протеста начались сразу после президентских выборов 9 августа и продолжаются до сих пор. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами.

Напомним, 19 сентября в стране проходил женский марш , всего в Беларуси было задержано более 300 человек.

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