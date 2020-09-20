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«Марш справедливости» проходит в Беларуси 20 сентября
20.09.2020 18:17 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Массовая акция протеста проходит в Минске, люди идут по проспекту Победителей к Дворцу Независимости с бело-черно-белыми флагами.
По разным оценкам, в акции принимают участие от 50 до 100 тысяч человек.
За несколько сотен метров до Дворца Независимости участники марша увидели кордон силовиков и изменили маршрут. Колонна повернула на улицу Игнатенко, которая пересекается с проспектом Победителей.
На перечени с ул. Тимирязева протестанты планировали повернуть в сторону 2-го кольца, но квпереди оказались силовики со щитами. В результате протестующие развернулись обратно.
Как сообщает
В Могилеве площадь Славы была оцеплена силовиками, митинг по состоянию на 16:26 закончился.
Акции протеста
Напомним, 19 сентября в стране
(Обновляется)
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Массовая акция протеста проходит в Минске, люди идут по проспекту Победителей к Дворцу Независимости с бело-черно-белыми флагами.
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