День рождения на марше и флаг-плакат. Каким был протест в Витебске через 1,5 месяца после выборов

Источник материала: Tut.by

В Витебске 20 сентября прошел очередной воскресный марш солидарности. Пожалуй, он собрал наименьшее количество демонстрантов за все время мирных протестов в областном центре: в колонне шло около 150−200 человек. Два раза путь горожанам блокировала милиция, но обошлось без столкновений. Через два часа протестующие разошлись.

Марш начался в 14.45 с площадки возле ТЦ «Марко-сити» на улице Ленина. Начало акции в телеграм-каналах анонсировали на 14.00. Но демонстранты почти час ждали, когда люди соберутся. Когда возле «пирамиды» насчитывалась примерно сотня человек, колонна двинулась в путь.









Витебляне скандировали: «Хватит терпеть диктатора!», «Куплю билет в Гаагу», «Пошел вон, ты и твой ОМОН!», «Верам, можам, пераможам!, «Это наш город!» и т.д.

Шествие получилось хаотичным. Колонна перешла перекресток улиц Замковой, Ленина и проспекта Фрунзе. И двинулась вверх по проспекту Фрунзе. Но очень скоро свернула — на улицу 1-ю Доватора. Дошла до концертного зала «Витебск», вышла к мосту Тысячелетия. Перешла по нему — и снова оказалась на улице Ленина.









С площади Свободы демонстранты решили идти на площадь Победы. Однако на пересечении улиц Ленина и «Правды» путь им преградила милиция. Тогда горожане развернулись и снова пошли в сторону Ратуши. При этом колонна скандировала:

— Нас не сломить!

В историческом центре города — возле Ратуши, протестующие с БЧБ-флагами выстроились вдоль дороги. Получился длинный бело-красно-белый флаг.









Второй раз силовики перекрыли дорогу демонстрантам возле площади Ленина. Люди повернули и снова пошли к центру города.

Через два часа шествие закончилось там же, где и началось — только на противоположной стороне улицы от «Марко-сити». Демонстранты стали в длинную цепь напротив Летнего амфитеатра. Впереди находились люди с национальными флагами — и во второй раз образовалось символическое БЧБ-полотнище.

На этом воскресном шествии было особенно много национальной символики. Возможно, в честь даты: 19 сентября 1991 года Верховный Совет принял закон «О Государственном флаге Республики Беларусь», утвердивший бело-красно-белый флаг.









У витеблянки Аллы 20 сентября день рождения. Она несла плакат, на котором написала, что мечтает получить в подарок бело-красно-белый флаг.

— Это символическое пожелание — чтобы мне подарили флаг: у меня его нет, поэтому я и правда о нем мечтаю. Но самый большой подарок для меня был бы, если бы бело-красно-белый флаг стал государственным. Потому что все люди, которые ходят на мирные акции протеста, несут этот флаг. С 1991 по 1995 годы он был государственным. И он не запятнан ничем. Белый и красный — исконно белорусские цвета, они в наших орнаментах, национальных костюмах. А нынешний государственный — красно-зеленый флаг — водрузили над автозаками, в которых везли людей туда, где их потом истязали. Поэтому я — за бел-чырвона-белы, — объяснила Алла.





Как настоящая именинница, Алла принесла в рюкзаке конфеты — угощать горожан на марше. Но флаг, как мы узнали после шествия, ей никто так и не подарил.

— Я не в обиде. Ведь каждый дорожит своим флагом, это же духовная ценность, — говорит горожанка.

В центре колонны шесть человек несли длинные полотнища в виде БЧБ-флага.





Особенностью витебских шествий стали собаки-«демонстранты».

Мы вам уже рассказывали про Елизавету и ее золотого ретривера Мику , которая обучена носить плакаты. Еще одна девушка приводила на акции двух своих собак с бело-красно-белыми ленточками. А на мирном протесте 20 сентября настроение людям поднимал йоркширский терьер в БЧБ-платьице.





Один парень нес на плечах надорванный бело-красно-белый флаг, который был одновременно и плакатом. «Моя душа [рвется], когда я вижу беспредел силовиков», — написал на знамени молодой человек.



Флаг-плакат

Шествие 20 сентября, несмотря на солнечную погоду, собрало наименьшее количество участников. И если раньше их активно поддерживали и автомобилисты, и жильцы домов на улицах, где шла колонна, то в это воскресенье такой большой солидарности корреспонденты TUT.BY не заметили.



Из одного окна демонстрантов поддержали плакатом

Но и негативная реакция на демонстрантов встретилась лишь раз. Жилец дома на углу проспекта Фрунзе и 1-й Доватора скандировал — на манер самих демонстрантов:

— Надоели здесь кричать! Надоели здесь кричать! Надоели здесь кричать!



