Как Могилев протестовал против результатов президентских выборов седьмое воскресенье подряд

Источник материала: Tut.by

Уже седьмое воскресенье подряд могилевчане выходят на улицы города с флагами, плакатами и воздушными шарами. Так они выражают свое требование об отставке Александр Лукашенко и протест против насилия силовиков.





Сегодня, 20 сентября, митингующих было заметно меньше — не более тысячи в пиковое время. Люди собирались тайно, маленькими группками, чтобы потом слиться в одну колонну и развернуть флаги и транспаранты.

Могилевчане собрались в итоге на площади около диагностического центра. Просили дежуривших тут шестерых силовиков одуматься и вспомнить слова присяги, спели «Купалінку» и пошли гулять по городу.

А вот силовиков было заметно больше, чем неделю назад. Мужчины в милицейской форме с защитой стояли в оцеплении на подступах к зданиям районных судов Могилева, на площади Славы, дежурили в районе бульвара Ленина недалеко от здания облисполкома.





























Один раз силовики преградили путь колонне могилевчан, когда она двигалась по улице Первомайской в сторону проспекта Мира. Мужчины в черных костюмах и закрывающими их лица масками выстроились цепочкой вдоль улицы Тимирязевской с обеих сторон перекрестка около церкви. Митингующие бросились через дорогу к остановке, часть людей уехала на автобусах. В итоге в колонне осталось около 400 человек, которые продолжили шествие.

Стычек с силовиками не было — те пытались запугать своим присутствием: колонну во время движения по городу сопровождали серебристый микроавтобус и два автозака. Несколько раз силовики с видеокамерой и мегафоном выходили ближе к людям, просили разойтись.





















Митинг продлился 3,5 часа и завершился на улице Ленинской: люди проскандировали друг другу «Спасибо» и разошлись.

В районе 14.00 — 14.30 задержали двоих мужчин около гостиницы Могилев, а возле торгового центра «Атриум» — двоих журналистов телеканала «Белсат» Алину Скребунову и Александра Сидоревского. Все они сейчас на свободе, в отношении журналистов, как они полагают, будут составлять протокол за нарушение законодательства о СМИ: у «Белсата» нет регистрации на территории Беларуси.





























Правозащитники сообщают, что около 16.00 был задержан могилевчанин Александр Коваленко. Он ехал на машине, когда его остановил сотрудник ГАИ и сказал, что нужно проехать в Ленинский РОВД для беседы — предположительно, за белую ленту или за флаг на окошке. В итоге его увезли в изолятор временного содержания, где он будет до решения суда.









А тут вы можете посмотреть, что происходит 20 сентября по всей стране.