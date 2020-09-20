Выстрел в воздух, слезоточивый газ и стычки с ОМОНом. В Бресте воскресный марш прошел по «жесткому» сценарию

Источник материала: Tut.by

20 сентября брестчане вышли на очередной воскресный марш. Для разгона участников шествия милиция распылила слезоточивый газ, а потом сделала предупредительный выстрел светошумовым патроном в воздух.

Люди начали собираться на проспекте Машерова около 15.00. Здесь же начались первые задержания. Шесть тонированных бусов подъехали к протестующим, выхватили несколько человек и увезли. По словам очевидцев, задержали четыре человека.





После этого демонстранты разошлись по дворам и соседним улицам. Люди собрались возле ЦУМа в колонну и пошли по улице Советской с бело-красно-белыми флагами. Возле кинотеатра «Беларусь» протестующие свернули на улицу Буденного, вышли на Гоголя и пошли по тротуару и проезжей части в направлении улицы Карбышева.





Когда демонстранты прошли памятник 1000-летия, к колонне сзади подъехали тонированные бусики, из которых вышли сотрудники ОМОНа. Люди стали в сцепку. Силовики распылили баллончик со слезоточивым газом прямо в лицо тем, кто стоял в первых рядах и начали вытаскивать протестующих.

Задержания проходили возле памятника 1000-летию и общежития колледжа на углу Карбышева и Гоголя. После второго «хапуна» люди вновь рассредоточились по дворам и соседним улицам.





Когда бусики уехали с Гоголя, новая колонна собралась на улице Советской. Люди пошли по пешеходке в сторону улицы Пушкинской. Возле здания «Белтелекома» проходил вечер танцев с участием городского духового оркестра.

Демонстранты остановились возле танцующих пожилых пар, кто-то вальсировал, другие поддерживали их аплодисментами. Когда оркестр отыграл одну композицию, ведущий сказал, «как бы сложно ни было, как бы тяжело ни приходилось каждому, здесь место любви и музыки». Люди в ответ хлопали и скандировали «Мо-ло-дец».

После этого микрофон взял дирижер:

— Я попросил бы вас убрать флаги и тогда мы будем продолжать. Иначе мы продолжать не будем.

Люди на это ответили «Ганьба». Флаги они не опустили, но ушли обратно по улице Советской к Гоголя. Оркестр продолжил играть.





Когда колонна вернулась к памятнику 1000-летия, на Гоголя приехали тонированные бусики. ОМОН начал задерживать демонстрантов. Несколько человек стали в сцепку, люди пытались оттеснить силовиков, произошли локальные стычки. В ОМОН кинули две пластиковые бутылки.

Одному мужчине при задержании повредили нос. Демонстранты подошли к транспорту, где находились задержанные. Силовик, который стоял возле двери буса, выстрелил в воздух. Как позже выяснилось , светошумовым патроном.





После третьего «хапуна» колонна вновь собралась и прошла по маршруту: Советская-Буденного — проспект Машерова — бульвар Космонавтов — улица Пушкинская. К вечеру демонстранты вернулись на Советскую. Колонна свернула на улицу Дзержинского, вернулись обратно на Советскую и разошлась.





По данным лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», во время брестского марша задержали 10 человек.







Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY