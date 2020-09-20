Правозащитники: 20 сентября в Беларуси задержали не менее 230 человек

Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники сообщают о задержании 234 участников акций протеста, прошедших в столице и других городах. Более 160 человек задержаны в Минске, пишет лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В Минске, по данным на 23.20 задержаны 167 человек. В их числе — известный пластический хирург Алексей Дужий, доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев, фотограф и документалист Николай Маминов, а также уволившийся сотрудник Белтелерадиокомпании, автор Youtube-канала «Не по телику» Сергей Козлович.

В регионах у правозащитников есть сведения о 69 задержанных.