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Правозащитники: 20 сентября в Беларуси задержали не менее 230 человек
21.09.2020 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские правозащитники сообщают о задержании 234 участников акций протеста, прошедших в столице и других городах. Более 160 человек задержаны в Минске,
В Минске, по данным на 23.20 задержаны 167 человек. В их числе — известный пластический хирург Алексей Дужий,
В регионах у правозащитников есть сведения о 69 задержанных.
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В Минске, по данным на 23.20 задержаны 167 человек. В их числе - известный пластический хирург Алексей Дужий, доверенное лицо Светланы Тихановской Олег Моисеев,...
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