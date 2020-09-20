«Свободу Степану Латыпову!». Люди с «Площади перемен» записали видео для задержанного соседа

Источник материала: Tut.by

Соседи Степана Латыпова из минского «двора перемен», которого подозревают в намерении использовать яды против милиции, записали очень теплое и трогательное видеообращение. На полутораминутной записи взрослые всех возрастов и дети говорят, как они гордятся Степаном и требуют для него свободы.

Соседи по «площади Перемен» записали небольшое, но очень трогательное видео в поддержку задержанного Степана Латыпова.

«Степан Латыпов — наш сосед, — говорится на записи. — Степан — наш товарищ. Степа — наш друг. Дядя Степа — наш человек. Ты не просто наш добрый сосед с „площади Перемен“, ты наша гордость, честь, вера, достоинство, мужество, справедливость. Ты наш храбрый защитник, дядя Степа. Ты бесстрашно стоял и будешь стоять на стороне добра и человеческого достоинства. А мы — жители „площади Перемен“, будем стоять за тебя. И вместе с тобой. Мы уверены, что наступит время, когда в нашей стране снова станут соблюдаться законы и Конституция. Когда наша милиция будет нас охранять. Когда люди не будут прятать свои лица, потому что у них будет чистая совесть. К-огда мы сами будем решать, что нарисовать на стенах в нашем дворе. Когда таким людям как Степан Латыпов будут присуждать премии, а не арест. Мы — жители „площади Перемен“, хотим сказать, что нас не закрасить, не стереть, не разорвать. И мы уверены, что скоро наша „площадь Перемен“ превратится в страну перемен. Свободу Степану Латыпову!»

Напомним, Степан Латыпов был задержан 15 сентября по подозрению в организации незаконного канала поставки в страну опасных химикатов. Но в ходе проверки оказалось, что ядохимикаты, которые ввозились под видом товаров народного потребления, — опасные яды. Следствие выясняет, зачем они Латыпову.

Также ранее сообщалось, что Латыпов 94 раза привлекался к административной ответственности, семь лет назад против него возбуждали дело о мошенничестве, а сейчас — за организацию массовых беспорядков. По данным телеканала ОНТ, во время обысков у него обнаружены «вещества, которые представляют опасность», которыми он хотел отравить силовиков.