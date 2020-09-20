«Мы - против насилия и обмана». Белорусские врачи и медицинские работники записали видеообращение

Источник материала: Tut.by

В связи с происходящими событиями врачи и медики Беларуси подготовили видеообращение, в котором высказывают своё отношение к нарушениям прав человека и насилию на территории нашей страны.

«Мы, медицинские работники не можем оставаться в стороне от событий, происходящих в нашей стране», — с таких слов начинается видеообращение.

В ролике к властям обращаются разные специалисты — травматологи, эндокринологи, онкологи, эпидемиологи, реаниматологи, терапевты.

«Мы выражаем свою солидарность спортсменам, айтишникам, рабочим, студентам, преподавателям, всему народу Беларуси, который устал от угроз, обмана и оскорблений! Всем тем, кто выражает свой протест преступлениям против народа, свое стремление к созданию новой Беларуси, где будут торжествовать закон, справедливость и гуманизм. Мы гордимся честными и смелым людьми нашей страны — купаловцами, проявившими невероятную силу воли в своем единстве, ребятами из ОСВОДа, спасавшими людей от переохлаждения и дубинок ОМОНа, ди-джеями, показавшими, что музыку заказывает не тот, кто платит, сотрудниками МЧС, отказавшимися глумиться над национальными флагами, учителями, не ставшими участвовать в подтасовке голосов, честными офицерами, оставшимися верными присяге и не ставшими выполнять преступные приказы, рабочими, отстаивающими свои права на предприятиях, студентами, достойно борющимися за право свободно выражать свое мнение, всеми гражданами страны, отбросившими страх и открыто сказавшими „нет“ лжи и насилию!», — говорят по очереди врачи и медики.

«Мы не прячем свои лица, нам нечего стыдиться, а бояться нам всем надоело», — говорит один из врачей.