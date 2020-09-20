На улицы вернулся ОМОН - десятки задержанных. Что происходило в очередное протестное воскресенье в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Сегодня в очередной день мирной акции в Гомеле силовики резко сменили тактику — на улицах города снова появился ОМОН, от которого гомельчане уже успели отвыкнуть, в центре в самых видных и людных местах припарковались автозаки и тонированные микроавтобусы. Вдоль Советской кружили УАЗы с людьми в черных масках, а на каждом перекрестке стояли экипажи ГАИ. Стало понятно — сегодняшний протест совсем не будет похож на те, что проходили в Гомеле в последний месяц.





— Не стоим, проходим. Зеленый загорелся — идем, красный — стоим и ждем зеленый, — командует на проспекте Победы человек в балаклаве.

— Оу, вы вернулись? — улыбаются людям в черном молоденькие девушки.

— Да вернулись. Вы скучали?

— Нет. Вот вообще.

А омоновец уже предупреждает других прохожих: «Ваши действия караются по закону, потом не обижайтесь»

— Статья 23.34 это — участие в митинге, а у нас уличное шествие, — спорят с ним горожане.





Тем временем на другой стороне проспекта уже насколько десятков человек стоят в сцепке. Перед ними — тоже силовики, а за силовиками тонированные микроавтобусы которые то и дело включают сирену.

— Бить будете? — кричат омоновцам женщины из толпы.

— Предлагаем пройти вам в сторону костела, а иначе у нас с вами разговора не получится, — отвечают те.













— Так хапуна не будет? — интересуются люди в сцепке.

Хапун случился уже через три минуты, когда протестующие под скандирование «Это наш город» и «Дай пройти» прорвали оцепление силовиков. Часть людей выскочили на проезжую часть и перебежали на другую сторону Советской к фабрике «8 Марта».

Тех, кто не прорвался начали задерживать.













Тем, кто перешел на другую часть Советской к ярмарочным рядам отправились в сторону цирка. Люди кричали оставшимся на другой стороне улицы силовикам «Позор». У цирка колонну уже ждали.

Очередная стычка произошла недалеко от «Пушкин плаза».

— Дайте пройти, мужики, мы гуляем, — обратились к милиционерам люди в сцепке.

— Давайте назад, — скомандовали балаклавы.





Такой ответ протестующих не устроил и они стали прорываться через оцепление.

Людей начали брутально задерживать. У снимавшей происходящее журналистки TUT.BY один из омоновцев целенаправленно выбил из рук телефон.













— Все. Полный, — это уже омоновцы между собой про свой автозак. Рядом с ними стоит пенсионерка. Женщина просит выпустить задержанных из машины и пытается дарить силовикам цветы. Берут не все.





Тем, кому удалось прорваться, собрались в сквере Громыко. Здесь протестующие решали куда идти дальше. Сходятся в одном, что куда бы не пошли, их везде будет ждать ОМОН. в итоге вернулись к цирку. Здесь, на ступеньках под пристальными взглядами людей в балаклавах они развернули флаги и плакаты и простояли так примерно полчаса.

































Иногда в толпе появлялись агрессивные пожилые женщины.

— Мы вас ненавидим, — кричали они протестующим.

— Свободу они себе выдумали! Заберите вы уже их, надоели, — обращались пенсионерки к силовикам.

А одна из решительно настроенных женщин вдруг бросилась к протестующей и принялась рвать ее плакат. Чем все закончилось журналисту TUT.BY отследить не удалось — отвлек сотрудник ОМОН, который схватил корреспондента за руку и попытался отобрать телефон. Удалось вырваться. А может просто позволили.

Позже все-таки стало известно, что плакат пенсионерке не вернули.

— Ничего, нарисую еще, — ответила женщина.

А протестующих ОМОН уже оттесняет к перекрестку Советской и Полесской.

— Ну что вы тут ходите? Проведите вы выходной с семьями, идите домой, — обращаются люди в черном к собравшимся.

Люди же объясняют милиционерам, что здесь они потому что не могут сидеть дома, когда в стране такое. Женщины постарше призывают силовиков одуматься и услышать народ.









В какой-то момент небольшую группу протестующих ОМОН окружил у стены. Но задерживать никого не стали.





Людей уже совсем мало. Часть из них направились к универмагу, но там тоже милиция. Говорят, задержали мужчину.

Волонтеры пытаются установить фамилии попавших в автозаки.

Примерно в половине пятого акция протеста закончилась. Всего, по данным УВД сегодня в Гомеле задержаны 37 человек.



