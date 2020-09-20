В Гродно омоновцы тащили в автозак очевидно беременную женщину, которая кричала об этом. Поговорили с ней

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Виленской во время мирной акции силовики жестко задерживали людей. В автозак забрали и беременную женщину, задержание которой попало на видео. Женщину, кричавшую омоновцам: «Я беременна!», пока те тащили ее по асфальту в автозак, зовут Вероника — и она рассказала TUT.BY, как все происходило.



Скрин видео

На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, что один из силовиков хватает девушку и тащит ее по дороге. Она кричит, что беременна (визуально это также видно — у Вероники уже 31-я неделя беременности), и упирается. На помощь человеку в форме подбегают еще несколько сотрудников ОМОНа, в том числе и девушка. Они все вместе тянут беременную в автозак. Вероника продолжает упираться.