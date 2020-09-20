ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске вновь открыты все станции метро

21.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен - Sputnik. Метро в Минске работает в штатном режиме, поезда останавливаются на всех станциях, сообщает официальный Telegram-канал Минского метрополитена.  

© Sputnik / Виктор Толочко
ГУВД: в Минске идут задержания участников протестных акций

Сразу несколько подземных платформ оказались недоступны в воскресенье в обед "в целях обеспечения безопасности пассажиров". 

Как уточнили на предприятии, в 18:20 были открыты станции "Фрунзенская" и "Немига", а в 18:55 - "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская".

Напомним, что подобные ограничения случаются регулярно во время массовых акций протеста. Также в Минске в период несанкционированных митингов по распоряжению государственных органов операторы снижают скорость мобильного интернета.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее сообщалось о временном закрытии семи подземных платформ на Автозаводской и Московских линиях.
 
Новости дня
Новости общества
 
День рождения на марше и флаг-плакат. Каким был протест в Витебске через 1,5 месяца после выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика