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В Минске вновь открыты все станции метро
21.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен - Sputnik. Метро в Минске работает в штатном режиме, поезда останавливаются на всех станциях, сообщает официальный Telegram-канал Минского метрополитена.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сразу несколько подземных платформ оказались недоступны в воскресенье в обед "в целях обеспечения безопасности пассажиров".
Как уточнили на предприятии, в 18:20 были открыты станции "Фрунзенская" и "Немига", а в 18:55 - "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская".
Напомним, что подобные ограничения случаются регулярно во время массовых акций протеста. Также в Минске в период несанкционированных митингов по распоряжению государственных органов операторы снижают
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Ранее сообщалось о временном закрытии семи подземных платформ на Автозаводской и Московских линиях.
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