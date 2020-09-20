В Минске вновь открыты все станции метро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен - Sputnik. Метро в Минске работает в штатном режиме, поезда останавливаются на всех станциях, сообщает официальный Telegram-канал Минского метрополитена.

Сразу несколько подземных платформ оказались недоступны в воскресенье в обед "в целях обеспечения безопасности пассажиров".

Как уточнили на предприятии, в 18:20 были открыты станции "Фрунзенская" и "Немига", а в 18:55 - "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Купаловская".

Напомним, что подобные ограничения случаются регулярно во время массовых акций протеста. Также в Минске в период несанкционированных митингов по распоряжению государственных органов операторы снижают скорость мобильного интернета .