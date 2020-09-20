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После завершения Марша справедливости в Минске вновь заработал мобильный интернет
21.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. После 19 часов, когда в Минске завершился Марш справедливости, вновь заработал мобильный интернет.
Сегодня он практически отсутствовал четыре с половиной часа, с 14.35 до 19.05, "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".
Пропускная способность мобильного интернета принудительно снижается каждое воскресенье во время крупных акций протеста с целью затруднить координацию действий между демонстрантами.
БелаПАН.
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Минск, 20 сентября. После 19 часов, когда в Минске завершился Марш справедливости, вновь заработал мобильный интернет. Сегодня он практически отсутствовал четыре с...
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