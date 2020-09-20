Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. После 19 часов, когда в Минске завершился Марш справедливости, вновь заработал мобильный интернет.

Сегодня он практически отсутствовал четыре с половиной часа, с 14.35 до 19.05, "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов".

Пропускная способность мобильного интернета принудительно снижается каждое воскресенье во время крупных акций протеста с целью затруднить координацию действий между демонстрантами.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После завершения Марша справедливости в Минске вновь заработал мобильный интернет Минск, 20 сентября. После 19 часов, когда в Минске завершился Марш справедливости, вновь заработал мобильный интернет. Сегодня он практически отсутствовал четыре с...

БелаПАН.