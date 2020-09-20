Источник материала: БелаПАН

Брест, 20 сентября. Для разгона участников Марша справедливости в Бресте 20 сентября силовики применили слезоточивый газ.

Акция в Бресте началась около 15.00 на улице Советской. Собравшиеся с бело-красно-белыми флагами прошли до кинотеатра "Беларусь", затем — по улицам Буденного, Карла Маркса и вышли на улицу Гоголя. Люди скандировали "Это наш город!", "Жыве Беларусь!", "Хватит врать!", "Уходи!" "Отпустите Машу, посадите Сашу!".

На улице Гоголя путь колонне перегородили силовики. Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, около 16.00, когда примерно полторы тысячи демонстрантов двигались на улице Гоголя, сотрудники милиции распылили в лица людей слезоточивый газ и стали их задерживать. Протестующие переместились на улицу Советскую, а затем — вновь пошли в направлении улицы Гоголя. Около 17.00 на перекрестке этих двух улиц снова произошли задержания. Они переросли в стычки демонстрантов с силовиками, один из омоновцев произвел выстрел в воздух из ружья.

Примерно в 17.20 колонна из 500 человек пошла по центральным улицам города. Люди скандировали: "Далучайся!".

"По имеющимся у меня сведениям, сегодня силовики задержали в Бресте около 15 человек. Не менее двух — еще до начала акции: около 15.30 на проспекте Машерова", — сообщил правозащитник.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Для разгона участников Марша справедливости в Бресте силовики применили слезоточивый газ, задержано около полутора десятков человек Брест, 20 сентября. Для разгона участников Марша справедливости в Бресте 20 сентября силовики применили слезоточивый газ. Акция в Бресте началась около 15.00 на улице...

Лариса Шиганова, БелаПАН.