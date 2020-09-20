Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 сентября. Журналистов Алину Скребунову и Александра Сидоревского, задержанных сегодня на Марше справедливости в Могилеве, отпустили из отдела внутренних дел Ленинского района, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.



Журналисты были задержаны в 14.45 на глазах у своих коллег.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Двух задержанных в Могилеве журналистов отпустили Минск, 20 сентября. Журналистов Алину Скребунову и Александра Сидоревского, задержанных сегодня на Марше справедливости в Могилеве, отпустили из отдела внутренних...

БелаПАН.