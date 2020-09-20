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Двух задержанных в Могилеве журналистов отпустили
21.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 20 сентября. Журналистов Алину Скребунову и Александра Сидоревского, задержанных сегодня на Марше справедливости в Могилеве, отпустили из отдела внутренних дел Ленинского района, сообщила Белорусская ассоциация журналистов.
БелаПАН.
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Минск, 20 сентября. Журналистов Алину Скребунову и Александра Сидоревского, задержанных сегодня на Марше справедливости в Могилеве, отпустили из отдела внутренних...
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