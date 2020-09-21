Массовые задержания и ловушка для протестующих. Что происходило в очередное протестное воскресенье в Гродно

Источник материала: Tut.by

В Гродно прошла очередная воскресная мирная акция. В ней участвовало около тысячи человек. Полноценного марша, как это было раньше в областном центре, не получилось: силовики с двух сторон заблокировали улицу Советскую, где в обед начали собираться люди. Также были закрыты практически все выходы на близлежащие улицы. Колонна двинулась на Большую Троицкую, которую тоже заблокировали. Здесь, на перекрестке с Виленской начались жесткие задержания. По информации гродненских правозащитников, в областном центре в воскресенье, 20 сентября, были задержаны около ста человек, в том числе гродненский историк, профессор Варшавского университета Алесь Смоленчук и актер областного драмтеатра Сергей Куриленко.





Люди в Гродно начали собираться в обед возле здания Молодежного центра. Здесь выступал уличный музыкант, и несколько сотен гродненцев обступили его, стали аплодировать и танцевать. Певец такому количеству зрителей удивился, но продолжил свое выступление.

В это время на площадке появились три милиционера, которые предупреждали собравшихся о том, что мероприятие несанкционированное. Некоторые присутствующие начали громко возмущаться:

— Какое мероприятие? Мы музыку слушаем.

Милиционеры снова и снова в громкоговоритель повторяли о незаконности проведения акции. В какой-то момент музыкант ушел с импровизированной сцены, сказав, что его дома ждет жена, а собравшиеся двинулись в сторону площади Ленина, однако около универмага колонну ждали силовики. Улица была перекрыта.





Люди вернулись и попробовали пройти на площадь Советскую, где в то время проходила сельскохозяйственная ярмарка. Но выход туда также был перекрыт силовиками. Люди оказались в ловушке, единственным выходом из которой была улица Доминиканская — по ней и пошли протестующие, выйдя на улицу Большая Троицкая. Она тоже с одной стороны была заблокирована. Люди двинулись в сторону улицы Горького.





В какой-то момент сотрудники ГАИ перекрыли движение — и в сторону гродненцев поехали автозаки, автобусы и бусы с силовиками. Начались жесткие задержания. Люди разбегались по дворам. Как позже рассказывали очевидцы, некоторые протестующие побежали в сторону реки Городничанка и частных домов. Гродненцы перепрыгивали через заборы и пытались вскарабкаться на склоны около реки. В это время на перекрестке Большой Троицкой и Виленского переулка продолжались задержания. Здесь были задержаны историк Алесь Смоленчук и актер областного драмтеатра Сергей Куриленко. Там же задерживали беременную гродненку Веронику и еще несколько десятков человек, которых уводили, а некоторых тащили в автозаки.





Двум мужчинам стало плохо. Одному вызвали медиков, второго затащили в автозак. В задержаниях лично участвовал начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич.

На Большой Троицкой женщины попытались поговорить с сотрудником в штатском.

— Что же вы делаете? Зачем?

— Мы родину защищаем.

— От кого? От нас?

Ответа не было.

Еще одна женщина эмоционально разговаривала с силовиком в обмундировании, который несколькими минутами раньше участвовал в задержании людей.





— Я иду из костела, не могу пройти нормально. Неужели тут все преступники? Зачем вы их так тянете?

— А вы видели, что [происходит] в Америке? — говорит мужчина в обмундировании.

— В Америке все хорошо, я только что оттуда, — эмоционально говорит женщина.

Силовик садится в микроавтобус. Машина уезжает. После того, как силовики уехали с улице Большой Троицкой из подъездов и некоторых магазинов стали выходить люди, которые прятались там. Они спрашивали друг у друга, сколько людей задержали, пытались понять, безопасно ли выходить из дворов на улицы. Озираясь по сторонам, гродненцы стали расходиться.





— Как больно жить, девочки, — обращается к стоявшим на тротуаре еще одна женщина и уходит. Так закончился марш в Гродно.









Несколько десятков человек вернулись к молодежному центру. Они сидели на лавочках, разговаривали. Силовики перекрыли часть боковых выходов с улицы Советской. Рядом стояли бусы с ОМОНом.

Потом люди стали расходиться, силовики тоже сняли ограждение. Очевидцы сообщали, что были еще точечные задержания около кинотеатра «Октябрь» и в парке имени Жилибера.

















На улице Горького жестко был задержан гродненец Владимир Сколышев. Неизвестные в балаклавах и шлемах разбили окно, выволокли мужчину на землю и надели на него наручники. Во время своего задержания мужчина выкрикивал свои данные и просил очевидцев сообщить о нем правозащитникам.

По данным гродненских правозащитников было задержано около сотни человек. Большую часть к вечеру уже отпустили.



























