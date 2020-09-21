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Просто праздник какой-то! Какой будет погода в Витебске на новой осенней неделе
21.09.2020 08:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебляне, держите настоящий подарок небес — всю неделю в нашем северном городе будет солнечно и без дождя. Таким предварительным прогнозом радует
В понедельник еще будет довольно прохладно — до +16 градусов, но без осадков.
Во вторник воздух прогреется до +20°C. Ясно, сухо, но ветрено.
Самой жаркой на неделе будет среда: до +22 градусов, без осадков.
Четверг и пятница также порадуют осенним солнцем и теплом: днем — +19…21°C.
Отличной вам недели, друзья!
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