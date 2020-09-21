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Лето возвращается. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе
21.09.2020 08:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На этой рабочей неделе в Брест вернется лето. Будет тепло, солнечно и почти без осадков, сообщает
В понедельник будет солнечно. Днем воздух прогреется до +24°С.
Во вторник с утра до вечера тоже будет ясная, солнечная погода. Столбик термометра поднимется до +25°С.
В среду ожидается небольшая облачность, но без осадков. Температура воздуха во второй половине дня составит +23…25°С.
В четверг будет такая же погода, как и в среду, но на один градус теплее.
Конец недели будет ненастным. В пятницу будет переменная облачность. Утром город окутает туман. Видимость составит 500−1000 метров, сообщает
Хорошей вам рабочей недели, друзья!
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На этой рабочей неделе в Брест вернется лето. Будет тепло, солнечно и почти без осадков.
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