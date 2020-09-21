Лето возвращается. Все о погоде в Бресте на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На этой рабочей неделе в Брест вернется лето. Будет тепло, солнечно и почти без осадков, сообщает AccuWeather .



Фото: Reuters

В понедельник будет солнечно. Днем воздух прогреется до +24°С.

Во вторник с утра до вечера тоже будет ясная, солнечная погода. Столбик термометра поднимется до +25°С.

В среду ожидается небольшая облачность, но без осадков. Температура воздуха во второй половине дня составит +23…25°С.

В четверг будет такая же погода, как и в среду, но на один градус теплее.

Конец недели будет ненастным. В пятницу будет переменная облачность. Утром город окутает туман. Видимость составит 500−1000 метров, сообщает pogoda.by . Во второй половине дня усилится ветер. Порывы будут достигать 12 м/с, так что машину паркуйте подальше от деревьев. Возможны дожди. Вероятность осадков 62%. Зато будет тепло — обещают +26°С.

Хорошей вам рабочей недели, друзья!