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Многодетные семьи требуют возобновить льготное кредитование жилья

21.09.2020 09:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. Многодетные семьи требуют возобновить льготное кредитование на строительство недвижимости, соответствующая петиция появилась на портале "Удобный город".

Большинство банков, которые предоставляли кредиты на строительство или реконструкцию жилья с использованием субсидии на его погашение в соответствии с указом президента № 240 "О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений", приостановили выдачу займов еще летом. В сентябре о временном прекращении приема заявок на такие кредиты объявил и главный кредитор - Беларусбанк.

"В результате, по нашим оценкам, большое количество многодетных семей оказалось в сложной ситуации: неизвестно, как, когда и где построить долгожданное жилье для себя и своих детей, которые и дальше будут жить и работать на Республику Беларусь. Пока мы не получали никаких комментариев от ответственных государственных органов или от представителей народа Национального собрания Республики Беларусь", - говорится в петиции.

По данным авторов обращения, в данный момент большинство семей продолжают жить в неудовлетворительных условиях, когда на одного человека приходится менее 2-4 квадратных метров в квартире.

Создатели петиции требуют публичных извинений от Беларусбанка за отмену льготного кредитования и информации о том, когда оно будет возобновлено. От Нацбанка требуют выпустить публичное обращение ко всем многодетным семьям Беларуси, также принести публичные извинения и объяснить, в какой степени согласованы действия Беларусбанка с регулятором и органами власти. Кроме того, изложен ряд требований к Совету министров, Национальному собранию, министерству ЖКХ и Мингорисполкому.

В данный момент петиция не очень популярна: за день ее подписал всего один человек. Сбор подписей будет длиться на протяжении еще шести дней, после чего обращение автоматически будет направлено в Беларусбанк и госорганы.

 
Теги: Минск
 
 
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В сентябре Беларусбанк сообщил о том, что временно приостанавливает выдачу льготных кредитов на финансирование недвижимости по указу №240.
 
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