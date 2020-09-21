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Лето вернулось! На неделе в Могилеве - тепло и солнечно

21.09.2020 09:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прекрасные новости, друзья: лето вернулось! На неделе в Могилеве будет тепло и солнечно. Правда, по ночам все так же прохладно — все же на календаре уже осень. В выходные, по предварительным данным pogoda.by, также будет до +23 °С и ясно.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, 21 сентября, будет все еще прохладно — максимум +17 °С, — но солнечно.

Во вторник днем прогнозируют уже +21 °С. Будет по-прежнему ясно.

В среду, 23 сентября, погода также будет весь день солнечной. Максимальная температура воздуха составит около +22 °С.

В четверг станет еще теплее, причем даже ночью: +10…+23 °С.

В пятницу, 25 сентября, будет все так же солнечно и практически безветренно. Термометр покажет +9…+22 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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