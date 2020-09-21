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Лето вернулось! На неделе в Могилеве - тепло и солнечно
21.09.2020 09:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Прекрасные новости, друзья: лето вернулось! На неделе в Могилеве будет тепло и солнечно. Правда, по ночам все так же прохладно — все же на календаре уже осень. В выходные, по
Сегодня, 21 сентября, будет все еще прохладно — максимум +17 °С, — но солнечно.
Во вторник днем прогнозируют уже +21 °С. Будет по-прежнему ясно.
В среду, 23 сентября, погода также будет весь день солнечной. Максимальная температура воздуха составит около +22 °С.
В четверг станет еще теплее, причем даже ночью: +10…+23 °С.
В пятницу, 25 сентября, будет все так же солнечно и практически безветренно. Термометр покажет +9…+22 °С.
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В выходные обещают такую же погоду.
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