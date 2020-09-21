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Снова тепло. Погода в Гомеле на неделе

21.09.2020 09:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осень пришла, но пока никто не ощущает ее холодного дыхания — ну разве что по ночам. На этой неделе сентябрь подарит гомельчанам еще несколько теплых солнечных дней, гарантирует pogoda.by.

В понедельник днем солнечно, но все еще свежо — всего +19 °C.

Во вторник, среду и четверг уже +24 °C, а на небе — ни облачка.

В пятницу +25 °C и снова ясно.

Хорошей недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Осень пришла, но пока никто не ощущает ее холодного дыхания. Разве что по ночам. На этой неделе сентябрь подарит гомельчанам еще несколько теплых солнечных дней
 
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