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Снова тепло. Погода в Гомеле на неделе
21.09.2020 09:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Осень пришла, но пока никто не ощущает ее холодного дыхания — ну разве что по ночам. На этой неделе сентябрь подарит гомельчанам еще несколько теплых солнечных дней,
В понедельник днем солнечно, но все еще свежо — всего +19 °C.
Во вторник, среду и четверг уже +24 °C, а на небе — ни облачка.
В пятницу +25 °C и снова ясно.
Хорошей недели, друзья!
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Осень пришла, но пока никто не ощущает ее холодного дыхания. Разве что по ночам. На этой неделе сентябрь подарит гомельчанам еще несколько теплых солнечных дней
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