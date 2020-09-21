Источник материала: БелаПАН

Минск, 21 сентября. Во время Марша справедливости, который прошел 20 сентября в Минске, областных центрах и других городах, задержано 237 человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org .

В столице задержано не менее 168 человек, в том числе журналист Денис Борщ, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев, гражданин России Александр Турло.

В регионах 69 задержанных — в Бресте, Волковыске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Мозыре, Бобруйске, Дзержинске, Солигорске, Городище.

В Гомеле была задержана женщина с 12-летним ребенком. Одного из протестующих в Бресте при задержании сильно избили. В Могилеве были задержаны два журналиста — Александр Сидоревский и Алина Скребунова. Обоих впоследствии освободили. В Гродно задержали беременную на большом сроке, ее отпустили через несколько минут.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В ходе воскресных акций в Минске и регионах задержано, по обновленным данным правозащитников, почти 240 человек Минск, 21 сентября. Во время Марша справедливости, который прошел 20 сентября в Минске, областных центрах и других городах, задержано 237 человек, сообщает...

БелаПАН.