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В ходе воскресных акций в Минске и регионах задержано, по обновленным данным правозащитников, почти 240 человек

21.09.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 21 сентября. Во время Марша справедливости, который прошел 20 сентября в Минске, областных центрах и других городах, задержано 237 человек, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

В столице задержано не менее 168 человек, в том числе журналист Денис Борщ, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Олег Моисеев, гражданин России Александр Турло.

В регионах 69 задержанных — в Бресте, Волковыске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Мозыре, Бобруйске, Дзержинске, Солигорске, Городище.

В Гомеле была задержана женщина с 12-летним ребенком. Одного из протестующих в Бресте при задержании сильно избили. В Могилеве были задержаны два журналиста — Александр Сидоревский и Алина Скребунова. Обоих впоследствии освободили. В Гродно задержали беременную на большом сроке, ее отпустили через несколько минут.


БелаПАН.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Минск, 21 сентября. Во время Марша справедливости, который прошел 20 сентября в Минске, областных центрах и других городах, задержано 237 человек, сообщает...
 
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