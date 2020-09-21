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В Беларусь приходит бабье лето: прогноз погоды на рабочую неделю

21.09.2020 10:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После традиционного похолодания всю рабочую неделю жителей Беларуси ждет продолжительный период солнечной, теплой и сухой погоды. Температурный фон в среднем будет на 4 °C выше положенного по климату последней декады сентября. Об этом сообщает Белгидромет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

22 сентября будет без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +4…10 °С, местами до +12 °С, максимальная днем +20…26 °С.

В среду и четверг также без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +4…11 °С, местами +12…13 °С, максимальная днем от +20 °С по северо-востоку до +27 °С по юго-западу страны.

25 сентября преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по северо-западу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью от +7 °С по востоку до +15 °С по юго-западу, максимальная днем +20…27 °С.

 
 
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Температурный фон в среднем будет на 4 °C выше положенного по климату последней декады сентября.
 
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