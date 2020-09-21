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В Минске с балкона 20-го этажа собиралась спрыгнуть девушка, ее спасли

21.09.2020 10:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на Сморговском тракте, 1, спасли девушку, которая стояла за ограждением балкона на 20-м этаже и кричала, что спрыгнет.

В доме на Сморговском тракте, 1, сегодня заметили девушку, которая стояла за ограждением балкона на 20-м этаже.

Очевидец Вадим живет напротив, он рассказал, что в 9.09 позвонил в 102, начал описывать происходящее и заметил, что по верхним этажам уже поднимаются двое силовиков в касках и полном обмундировании.

Вадим рассказывает, около 9.20 приехали сотрудники МЧС.

— Когда начали надувать подушку («куб жизни». — Прим. TUT.BY), девушка отвлеклась, и ее смогли затащить на балкон. Это было примерно в 9.21. Сотрудники с ней до этого разговаривали, мне показалось, что она плакала.


Фото: очевидец Вадим

В МЧС подтвердили, что спасатели выезжали по вызову на Сморговский тракт, 1.

— Выезжали, но наша помощь не потребовалась, сотрудники милиции затащили ее внутрь, — сообщила официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.

У подъезда сейчас стоит также машина скорой помощи. Комментарий в милиции получить не удалось.

 
Теги: Минск
 
 
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