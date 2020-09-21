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В Барановичах в сентябре снова цветет сирень
21.09.2020 11:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Барановичах из-за теплой сентябрьской погоды второй раз за год зацвела сирень, пишет газета
Цветущую сирень заметили возле подъезда многоэтажного дома № 80 на улице 50 лет БССР.
Ранее ученые
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Цветущую сирень заметили возле подъезда многоэтажного дома № 80 на улице 50 лет БССР.
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