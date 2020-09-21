В Барановичах в сентябре снова цветет сирень

Источник материала: Tut.by

В Барановичах из-за теплой сентябрьской погоды второй раз за год зацвела сирень, пишет газета «Наш край» .



Фото: «Наш край»

Цветущую сирень заметили возле подъезда многоэтажного дома № 80 на улице 50 лет БССР.

Ранее ученые уже рассказывали TUT.BY о таком явлении, как повторное цветение деревьев из-за теплой погоды — говорят, оно достаточно распространенное. Если долгое время стоит высокая температура, наблюдается теплое лето и поздняя осень, расцвести могут, например, еще каштаны, яблони, другие деревья. «Теплая осень, растения почти закончили вегетацию, и как бы им кажется, что наступает опять весна. Могут даже быть маленькие плоды», — пояснял нам сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада Игорь Гаранович.