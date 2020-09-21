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Из президентского спортклуба ушла помощник Дмитрия Лукашенко. Она активно осуждает насилие после выборов
21.09.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ксения Валаханович (Голуб) до недавнего времени была помощником Дмитрия Лукашенко, главы Президентского спортивного клуба. Как стало известно TUT.BY, она больше не работает на этой должности.
Что Ксения — больше не помощник Дмитрия Лукашенко, TUT.BY подтвердили в президентском спортклубе.
— Она здесь не работает, — сказали по стационарному телефону спортклуба и посоветовали связываться с уже бывшим помощником по ее личному номеру.
Сама Ксения говорить на эту тему отказывается. «Я не даю комментариев по этому поводу», — коротко ответила она.
Когда она ушла со своей должности, на которой проработала не один год, а также по какой причине — неизвестно.
Судя по ее открытой странице в Facebook, после 9 августа Ксения активно осуждает насилие в стране после выборов. Известно, что на одной из мирных протестных акций был жестко задержан ее 66-летний отец. Ксения — известная детская поэтесса — на своей страничке после выборов опубликовала также несколько стихотворений на тему текущей ситуации в Беларуси.
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Из президентского спортклуба ушла помощник Дмитрия Лукашенко. Она активно осуждает насилие после выборов
Ксения до недавнего времени была помощником Дмитрия Лукашенко, главы президентского спортивного клуба.
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