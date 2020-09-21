Что происходит в стране 21 сентября

Источник материала: Tut.by

Сегодня, вероятно, пройдут суды над задержанными в выходные на акциях протеста. В Солигорске шахтер отказался подниматься на поверхность, пока не будут выполнены его требования. Светлана Тихановская выступит на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД. Мы будем следить за этими и другими основными событиями дня в онлайн-режиме.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY