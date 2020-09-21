ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что происходит в стране 21 сентября

21.09.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня, вероятно, пройдут суды над задержанными в выходные на акциях протеста. В Солигорске шахтер отказался подниматься на поверхность, пока не будут выполнены его требования. Светлана Тихановская выступит на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД. Мы будем следить за этими и другими основными событиями дня в онлайн-режиме.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главные события 43-го дня протестов - в нашем онлайне.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Барановичах в сентябре снова цветет сирень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика