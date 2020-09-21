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Что происходит в стране 21 сентября
21.09.2020 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, вероятно, пройдут суды над задержанными в выходные на акциях протеста. В Солигорске шахтер отказался подниматься на поверхность, пока не будут выполнены его требования. Светлана Тихановская выступит на заседании Совета ЕС на уровне глав МИД. Мы будем следить за этими и другими основными событиями дня в онлайн-режиме.
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