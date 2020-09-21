В МВД рассказали, сколько человек участвовали в протестных акциях 20 сентября и чем отметились регионы

Источник материала: Tut.by

По данным МВД, 20 сентября в протестных акциях по всей стране приняли участие более 20 тысяч человек. Задержали 442 демонстранта.



Минск, 20 сентября 2020 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Пресс-служба МВД сообщает, что в Минске в «пиковый момент сбора» общее количество участников акции достигло 18 тысяч человек.

За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 442 гражданина (из них в Минске — 266). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 330 человек.

Ведомство указывает на то, что «граждане упорно игнорируют» предупреждения и выходят на несанкционированные акции, «в толпы протестующих взрослые бездумно тянут малолетних детей».

— Стыдно смотреть и на девушек/женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: «Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет — то для их создания», — отмечают в МВД.

Также ведомство привело данные по регионам.

Бресте воскресный марш прошел по жесткому сценарию">В Бресте правоохранители применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих. Также был произведен один предупредительный выстрел в воздух светошумовым патроном «для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на сотрудников».

В Гомеле во время несанкционированных массовых мероприятий люди не реагировали на требования разойтись и не нарушать порядок. Люди становились в сцепки, выходили на проезжую часть, причиняли ущерб городской инфраструктуре.

В шести городах Гродненщины во время акций протеста задержаны 76 человек: «Люди не реагировали на требования разойтись, игнорировали предупреждения о привлечении к ответственности, выходили на проезжую часть, блокировали движение».

В Жодино прошло несанкционированное шествие 90 человек. «Протесты характеризовались многочисленными нарушениями ПДД: перекрытием проезжей части, движением пешеходов по ней, переходом на запрещающий сигнал светофора, неправомерной подачей звукового сигнала и другими. Также граждане жгли в городе файеры».

МВД предупреждает, что «действиям участников незаконного массового мероприятия будет дана правовая оценка».