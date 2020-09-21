Снова почти лето. Погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

На новой рабочей неделе в Гродно будет продолжение лета. По прогнозам, нас ожидает сухая, солнечная и теплая погода, обещает pogoda.by.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

В понедельник солнечно. Днем — до +20°С.

Во вторник тоже ясно, без дождя. Воздух прогреется до +22°С.

В среду будет преимущественно солнечно, днем немного облачно и до +24°С.

В четверг небольшая облачность и снова без осадков. Днем до +24°С.

В пятницу переменная облачность, днем — сильный ветер. Воздух прогреется до +23°С.

Хорошей вам недели, друзья!

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