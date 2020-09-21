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Снова почти лето. Погода в Гродно на новой рабочей неделе
21.09.2020 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новой рабочей неделе в Гродно будет продолжение лета. По прогнозам, нас ожидает сухая, солнечная и теплая погода,
В понедельник солнечно. Днем — до +20°С.
Во вторник тоже ясно, без дождя. Воздух прогреется до +22°С.
В среду будет преимущественно солнечно, днем немного облачно и до +24°С.
В четверг небольшая облачность и снова без осадков. Днем до +24°С.
В пятницу переменная облачность, днем — сильный ветер. Воздух прогреется до +23°С.
Хорошей вам недели, друзья!
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На новой рабочей неделе в Гродно будет продолжение лета.
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