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В Бресте хотят купить 10 троллейбусов, чтобы связать Восток с южными микрорайонами города
21.09.2020 13:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Бреста рассматривают вопрос покупки 10 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Об этом сообщил в
Ожидается, что новый транспорт поступит на линии № 2 и 6. Измененные маршруты свяжут микрорайон «Восток» с «Юго-Западом» и частично «Ковалево».
Если технику закупят, то «двойка» будет ездить по городу 21,6 км. При этом 9,2 км троллейбусы будут ехать на автономном ходу, то есть без контактной сети.
Измененный шестой маршрут соединит новый микрорайон Лагуна с Востоком и областной больницей.
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Если технику закупят, то «двойка» будет ездить по городу 21,6 км.
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