В Бресте хотят купить 10 троллейбусов, чтобы связать Восток с южными микрорайонами города

Источник материала: Tut.by

Власти Бреста рассматривают вопрос покупки 10 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель горисполкома Александр Рогачук.



План изменения маршрута № 6. Фото из телеграм-канала Александра Рогачука

Ожидается, что новый транспорт поступит на линии № 2 и 6. Измененные маршруты свяжут микрорайон «Восток» с «Юго-Западом» и частично «Ковалево».

Если технику закупят, то «двойка» будет ездить по городу 21,6 км. При этом 9,2 км троллейбусы будут ехать на автономном ходу, то есть без контактной сети.

Измененный шестой маршрут соединит новый микрорайон Лагуна с Востоком и областной больницей.



План изменения маршрута № 2. Фото из телеграм-канала Александра Рогачука