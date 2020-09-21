Кадровые назначения. В трех медицинских вузах - новые ректоры

Источник материала: Tut.by

Сегодня Александр Лукашенко произвел кадровые назначения — назначил трех ректоров медицинских вузов и главного государственного санитарного врача. Им стал Александр Тарасенко. Об этом рассказали по госТВ.



Слева направо: Игорь Стома, Елена Кроткова, Сергей Рубникович. Фото: телеграм-канал Минздрава

На должность ректора Белорусского государственного медицинского университета согласован Сергей Рубникович. До этого он занимал должность завкафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии БелМАПО, он доктор медицинских наук, профессор, врач высшей квалификационной категории.

Ректором Гомельского государственного медицинского университета согласован Игорь Стома. До сегодняшнего дня он был доцентом кафедры инфекционных болезней БГМУ, в этом году защитил докторскую диссертацию.

Лукашенко также дал согласие на назначение Елены Кротковой ректором Гродненского государственного медицинского университета. Ранее она была начальником главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома. Член Совета Республики.

Чем займутся бывшие ректоры трех медвузов страны — Анатолий Сикорский (БГМУ), Анатолий Лызиков (ГГМУ) и Виктор Снежицкий (ГрГМУ), — пока не известно.

На своей должности остался руководитель лишь одного из четырех медвузов страны, Витебского государственного медуниверситета, — Анатолий Щастный.