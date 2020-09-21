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«Это текущий ремонт». Кто и зачем убрал скамейки из лесопарка на Ангарской, где выступал Помидоров

21.09.2020 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В лесопарке на Ангарской в воскресенье демонтировали скамейки. Это случилось на следующий день после концерта Помидорова, закончившегося задержаниями. Спросили в организации, которая занималась демонтажем, что не так со скамейками.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Как демонтировали скамейки на Ангарской

Все началось с того, что скамейки в лесопарке на Ангарской кто-то покрасил — они стали бело-красными. Вскоре приехали коммунальники и перекрасили красный в зеленый.


Вечером в субботу 19 сентября в лесопарке пел музыкант Александр Помидоров — на встречу с ним пришло около 200 жителей Ангарской и Шабанов. Потом приехал ОМОН и несколько человек задержали, в том числе артиста.

На следующее утро, в воскресенье, скамейки из парка вообще увезли. Выглядело это вот так.

Демонтажем занималось Минское лесопарковое хозяйство.

— Это текущий ремонт, — рассказал TUT.BY директор организации Павел Богданчик. — Скамейки были в плохом состоянии. Приняли решение их демонтировать и поставить там новые деревянные сиденья. В течение двух недель мы эти скамеечки восстановим.

— Если ремонт планировался, зачем было незадолго до него красить скамейки в зеленый?

—  Я не готов ответить на этот вопрос.

Собеседник также не смог пояснить, связан ли ремонт скамеек с концертом, который прошел в лесопарке накануне.

А где еще?

Это не первая ситуация, когда в Минске демонтируют скамейки и урны для мусора после событий, связанных с протестными настроениями.

Например, на прошлой неделе убрали добротные скамейки на проспекте Победителей. Они стояли как раз напротив кофейни O’Petit, в котором 6 сентября начальник ГУБОПиК разбил стекло.

Судя по видео, демонтажем занимались представители УП «Ремавтодор Центрального района».

Минчане отмечают и исчезновение большого числа урн для мусора на проспекте Победителей.

Больше месяца назад, еще 11 августа, демонтировали скамейки в районе станции метро «Каменная Горка». Тогда это могло быть связано с ночными протестами, когда в некоторых «горячих» точках Минска из подручных средств строили баррикады.

 
Теги: Минск
 
 
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В лесопарке на Ангарской в воскресенье демонтировали скамейки. Это случилось на следующий день после концерта Помидорова, закончившегося задержаниями. Спросили в...
 
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