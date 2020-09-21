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«Это текущий ремонт». Кто и зачем убрал скамейки из лесопарка на Ангарской, где выступал Помидоров
21.09.2020 14:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В лесопарке на Ангарской в воскресенье
Как демонтировали скамейки на Ангарской
Все началось с того, что скамейки в лесопарке на Ангарской кто-то покрасил — они стали бело-красными. Вскоре приехали коммунальники и перекрасили красный в зеленый.
Вечером в субботу 19 сентября в лесопарке пел музыкант Александр Помидоров — на встречу с ним пришло около 200 жителей Ангарской и Шабанов. Потом приехал ОМОН и несколько человек
На следующее утро, в воскресенье, скамейки из парка вообще увезли. Выглядело это вот так.
Демонтажем занималось Минское лесопарковое хозяйство.
— Это текущий ремонт, — рассказал TUT.BY директор организации Павел Богданчик. — Скамейки были в плохом состоянии. Приняли решение их демонтировать и поставить там новые деревянные сиденья. В течение двух недель мы эти скамеечки восстановим.
— Если ремонт планировался, зачем было незадолго до него красить скамейки в зеленый?
— Я не готов ответить на этот вопрос.
Собеседник также не смог пояснить, связан ли ремонт скамеек с концертом, который прошел в лесопарке накануне.
А где еще?
Это не первая ситуация, когда в Минске демонтируют скамейки и урны для мусора после событий, связанных с протестными настроениями.
Например, на прошлой неделе убрали добротные скамейки на проспекте Победителей. Они стояли как раз напротив кофейни O’Petit, в котором 6 сентября начальник ГУБОПиК разбил стекло.
Судя по видео, демонтажем занимались представители УП «Ремавтодор Центрального района».
Минчане отмечают и исчезновение большого числа урн для мусора на проспекте Победителей.
Больше месяца назад, еще 11 августа,
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В лесопарке на Ангарской в воскресенье демонтировали скамейки. Это случилось на следующий день после концерта Помидорова, закончившегося задержаниями. Спросили в...
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