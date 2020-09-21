В милиции рассказали, сколько человек было задержано во время воскресных акций на Гродненщине

Источник материала: Tut.by

По данным МВД, в минувшее воскресенье, 20 сентября, в шести городах Гродненщины проходили мирные акции протеста, на которых было задержано 76 человек.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, Гродно">протестный марш в Гродно собрал в минувшее воскресенье около тысячи человек. Люди попытались пройти по главной пешеходной улице, но она была заблокирована силовиками, тогда гродненцы вышли на улицу Большая Троицкая, где начались жесткие задержания.