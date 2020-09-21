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В милиции рассказали, сколько человек было задержано во время воскресных акций на Гродненщине
21.09.2020 14:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Напомним, Гродно">протестный марш в Гродно собрал в минувшее воскресенье около тысячи человек. Люди попытались пройти по главной пешеходной улице, но она была заблокирована силовиками, тогда гродненцы вышли на улицу Большая Троицкая, где начались жесткие задержания.
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По данным МВД, в минувшее воскресенье, 20 сентября, в шести городах Гродненщины проходили мирные акции протеста.
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