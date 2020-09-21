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Бесплатные зарядки для телефонов появились на белорусских вокзалах

21.09.2020 14:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. Точки для бесплатной зарядки мобильных устройств установлены на 19 железнодорожных вокзалах по всей стране, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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По информации БЖД, устройства выполнены в форме стоек с розетками и разъемами USB. Под их столешницей предусмотрены крючки для сумок и рюкзаков. При этом пассажиры должны сами следить за своими гаджетами, потому как предприятие за сохранность личных вещей, оставленных на такой стойке, ответственность не несет. Иная ситуация - с платными ячейками.

"На железнодорожных вокзалах также по-прежнему доступна услуга платной зарядки мобильных устройств – когда за небольшую плату можно оставить телефон на зарядку под присмотром работника вокзала или в специальной ячейке", - говорится в сообщении БЖД.

Железная дорога продолжает постепенно создавать необходимые удобства для пассажиров. Так в июне было упрощено использование электронного билета. Если раньше пассажир, который заказал его через сайт, должен был показать проводнику паспорт во время поездки, то сейчас достаточно виртуального бланка на мобильном телефоне.

 
Теги: Минск
 
 
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При этом на станциях и далее продолжат функционировать аналогичные платные устройства. В чем разница?
 
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