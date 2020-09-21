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Бесплатные зарядки для телефонов появились на белорусских вокзалах
21.09.2020 14:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 сен - Sputnik. Точки для бесплатной зарядки мобильных устройств установлены на 19 железнодорожных вокзалах по всей стране, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.
© Sputnik / Виталий Белоусов
По информации БЖД, устройства выполнены в форме стоек с розетками и разъемами USB. Под их столешницей предусмотрены крючки для сумок и рюкзаков. При этом пассажиры должны сами следить за своими гаджетами, потому как предприятие за сохранность личных вещей, оставленных на такой стойке, ответственность не несет. Иная ситуация - с платными ячейками.
"На железнодорожных вокзалах также по-прежнему доступна услуга платной зарядки мобильных устройств – когда за небольшую плату можно оставить телефон на зарядку под присмотром работника вокзала или в специальной ячейке", - говорится в сообщении БЖД.
Железная дорога продолжает постепенно создавать необходимые удобства для пассажиров. Так в июне
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При этом на станциях и далее продолжат функционировать аналогичные платные устройства. В чем разница?
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