Бесплатные зарядки для телефонов появились на белорусских вокзалах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен - Sputnik. Точки для бесплатной зарядки мобильных устройств установлены на 19 железнодорожных вокзалах по всей стране, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.

По информации БЖД, устройства выполнены в форме стоек с розетками и разъемами USB. Под их столешницей предусмотрены крючки для сумок и рюкзаков. При этом пассажиры должны сами следить за своими гаджетами, потому как предприятие за сохранность личных вещей, оставленных на такой стойке, ответственность не несет. Иная ситуация - с платными ячейками.

"На железнодорожных вокзалах также по-прежнему доступна услуга платной зарядки мобильных устройств – когда за небольшую плату можно оставить телефон на зарядку под присмотром работника вокзала или в специальной ячейке", - говорится в сообщении БЖД.

Железная дорога продолжает постепенно создавать необходимые удобства для пассажиров. Так в июне было упрощено использование электронного билета. Если раньше пассажир, который заказал его через сайт, должен был показать проводнику паспорт во время поездки, то сейчас достаточно виртуального бланка на мобильном телефоне.