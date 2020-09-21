В «Минскметрострое» назвали новые сроки запуска 3-й линии. Похоже, речь про октябрь

Источник материала: Tut.by

Зеленолужская линия минского метро начнет обслуживать пассажиров в конце октября. Такие планы озвучило агентство «Минск-Новости» со ссылкой на «Минскметрострой».



Строительство тоннеля для выхода с третьей линии метро на «Площадь Ленина», май 2019. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В конце октября планируют начать обслуживать пассажиров на новой линии метро. Об этом рассказал главный инженер электромонтажного управления «Минскметростроя» Александр Головчак.

На финишном этапе наибольшие объемы работ пришлись на электромонтажное управление «Минскметростроя».

— Монтаж всех инженерных систем завершен, ведутся только пусконаладочные работы.

По словам Александра Головчака, первопричина смещения сроков ввода в эксплуатацию новых станций такая:

— Метростроители одновременно сдают пять крупных объектов, которые оснащены суперсовременными инженерными системами. Монтаж и пусконаладка требовали уверенности в их безупречной работоспособности. Безопасность пассажиров и обслуживающего персонала подземки превыше всего. Сбоев в поставке оборудования, аппаратуры и материалов у электромонтажного управления не было. Все проходило по утвержденным графикам и в штатном порядке.

Одна из самых ответственных работ — установка на новых станциях защитных экранов. Требовалась высокая точность. Но самое сложное — синхронизировать их работу с дверьми прибывшего состава, отметил Александр Головчак.

Неделю назад новый мэр Минска Владимир Кухарев поручил завершить работы над первым участком 3-й линии метро к ноябрю.

— Утвержден график, определены ответственные. Завершить работы первого участка 3-й линии метро необходимо к ноябрю. Срыва сроков быть не должно, — сказал он.

Первый участок третьей линии метро — это четыре станции: «Вокзальная», «Ковальская Слобода», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Сначала сообщалось, что станции откроются для пассажиров 3 июля, в День независимости. Потом говорили, что движение по третьей ветке могут открыть к 9 августа, однако те планы не оправдались .