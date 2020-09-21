30-летний программист заявил о сексуальном насилии в автозаке и намерен добиться правосудия

Источник материала: Tut.by

Мы общались с 30-летним программистом Алесем (имя изменено. — Прим. TUT.BY) еще в больнице скорой помощи в Минске. БСМП была одной из больниц, принимавших пострадавших после разгона акций протеста 9−12 августа и куда привозили людей из РУВД и Окрестина. Тогда он не смог и не захотел рассказать о том, что с ним произошло после задержания. Но после подачи заявления в Следственный комитет, отъезда за границу и публикации его показаний в докладе Human Rights Watch все же согласился поговорить о том, как намерен добиться справедливости.

«И он засунул мне дубинку в задний проход»

Алеся задержали вечером 11 августа возле стелы. ОМОН задерживал случайных прохожих, и так он оказался в автозаке.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Что произошло в машине, уже знают все: рассказ Алеся содержится в докладе Human Rights Watch .

— Омоновцы потребовали разблокировать телефон, а после этого позвали старшего. Тот стал угрожать тем, что засунет дубинку в задницу. Я лежал на полу автозака, а он ножом крест-накрест разрезал мне сзади шорты и трусы. Попросил у «коллег» презерватив. Я лежал на полу лицом вниз, но видел, как он презерватив натягивает на резиновую дубинку. И он засунул мне дубинку в задний проход. Вытащил и опять потребовал пароль. А потом начал избивать — и кулаками, и ногами. Я получил по ребрам, по лицу, в зубы — два передних раскрошились, — говорит мужчина.

В автозаке были и другие задержанные, которые видели и слышали происходящее. Алесь уверен, что найти свидетелей при желании не составит труда.

Автозак привез задержанных в Заводское РУВД. Там, то лежа на траве, то стоя на коленях у стенки с зафиксированными за спиной стяжкой руками, Алесь провел ночь и почти весь следующий день. Разрезанная одежда постоянно спадала, и ему разрешили взять куртку, которую ему предложил один из задержанных.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

После Алеся с остальными отправили на Окрестина. Там надзиратели поинтересовались, кому нужна медицинская помощь. Алеся с его травмами сразу забрала скорая и отвезла в БСМП.

Зло и жестокость должны быть наказаны

В больнице Алесю поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма легкой степени. Сотрясение головного мозга. Параорбитальная гематома слева. Ушиб грудной клетки слева. Подкожная гематома промежности. Подкожная гематома в области правого бедра. Внутрислизистые кровоизлияния (3 очага) ампулы прямой кишки».

Подлинность эпикриза TUT.BY подтвердил лечащий врач Алеся из травматологического отделения № 1 БСМП Абдул Аль Ауди.



Все документы с полными данными есть в распоряжении редакции. Фото: TUT.BY



Фото: TUT.BY





В больнице Алесь немного пришел в себя. Не в последнюю очередь благодаря медикам БСМП, которые делали для него все и даже немного больше. С ним также работал психолог — это стандартная практика для жертв сексуального насилия.

После выписки мужчина первым делом нанял адвоката. И уже с ним отправился подавать заявление в Следственный комитет Центрального района Минска.

— Заявление я подал 20 августа. После этого меня отправили на судмедэкспертизу. Где-то через неделю следователь вызвал меня для дополнительного опроса — уточнял некоторые детали. После этого никто ко мне не обращался, но вчера (разговор состоялся 18 сентября. — TUT.BY), 17 сентября, моему адвокату звонили уже из Центрального аппарата Следственного комитета, — рассказал Алесь.

Он подчеркивает: в заявлении обстоятельства получения своих травм он описал куда более подробно, в том числе и то, что произошло в автозаке. Алесь твердо решил довести дело до суда. Дело даже не в том, что он подвергся такому унижению: «Просто зло и жестокость должны быть наказаны».

— Все произошедшее похоже на спланированную акцию устрашения, учитывая количество пострадавших и характер увечий. МВД фактически покрывает своих сотрудников, совершивших массу преступлений, — говорит он.

Сейчас Алесь уехал за границу: в Беларуси пострадавший легко может оказаться подозреваемым . Со Следственным комитетом он будет продолжать работать через своего адвоката. В СК подтвердили, что заявление по данному факту поступило, в настоящее время проводится проверка.

Официально

27 августа

Обращений по поводу изнасилований ни от мужчин, ни от женщин в Следственный комитет не поступало . Данных о травмах прямой кишки у мужчин и травмах женских половых органов следователи также не получали. Об этом TUT.BY Заявил официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

16 сентября

В Следственном комитете Беларуси нет заявлений об изнасиловании со стороны сотрудников милиции во время протестных акций, заявил на пресс-конференции первый замглавы МВД начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

Казакевич назвал фейком информацию об изнасилованиях. «Изнасиловать в автозаке нельзя», — заявил он.

18 сентября

Зарегистрированных официальных заявлений о сексуальном насилии против задержанных нет, заявил во время дебатов в Совете по правам человека в ООН постпред Беларуси Юрий Амбразевич.

Неофициально

В инициативе BY_Help, которая помогает задержанным, оштрафованным, раненым и избитым белорусам, в том числе и Алесю, другая информация.

— У нас есть данные как минимум о пяти фактах сексуального насилия при весьма похожих обстоятельствах. В данный момент идет проверка полученной информации, но мы уже помогаем этим людям, — рассказал один из инициаторов BY_Help Андрей Стрижак.