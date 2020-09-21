Лукашенко пояснил, чего ему не хватает в медицинских вузах и зачем БЕЛАЗу новый руководитель

Источник материала: Tut.by

По мнению Лукашенко, в белорусских вузах не хватает патриотического воспитания. Об этом он заявил во время новых кадровых назначений.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Буквально позавчера мне докладывают, что в какой-то поликлинике врач отказался (или отказалась) лечить трехлетнего ребенка военного человека. Это не врач. Слушайте, в годы войны мы врагов своих лечили, если попадался на поле боя. А это, что же это за врачи. Вот причина того, что я просто поручил, чтобы мы внимательно посмотрели на руководство наших медицинских вузов. Врач должен быть самым патриотичным человеком, потому что у него задача — спасти жизнь любого человека, — заявил Лукашенко.

Он привел еще один пример:

— Вы посмотрите. обгорелый в Смолевичах, мы же его оттуда перевезли полуживого в ожоговый центр и лечим. Потому что это человек, какой бы он там ни был. А врач себе позволяет подобное, — возмутился он.

По словам Лукашенко , в Беларуси дают блестящее образование.

— Наши специалисты ценятся во всем мире. Мы всегда ахаем и охаем и даже наша так называемая оппозиция, плачется, что у нас утечка умов. Так что, дураков туда берут за границу? Нет, утечка умов. Значит, умы эти есть. Значит, образование хорошее получили и кто-то едет за границу работать.

При этом, по словам Лукашенко, последние лет 10 идет и обратный процесс — люди возвращаются в Беларусь.

Что касается Академии управления, то тут, как отметил Лукашенко, «там вообще мышь не должна проползти — там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди».

Лукашенко отметил, что хотел, чтобы этот вуз возглавил гуманитарий, так как «очень не хватает патриотизма в наших людях».

Назначение нового руководителя на БЕЛАЗ Лукашенко объяснил тем, что, он хотел видеть на этой должности представителя, как он выразился, нового поколения.

— Вам жить и творить, созидать Беларусь в будущем. Мы тоже умирать не собираемся, но будем уже смотреть со стороны, но если вы позовете, то подскажем, поможем. Поэтому очень хотелось, чтобы вы прижились на БЕЛАЗе.

В свою очередь, отметил Лукашенко, государство всегда будет поддерживать это предприятие.

— Ну и надо понимать, что за вами город. Нет БЕЛАЗа, нет Жодино. Это особенность БЕЛАЗа. Ну и люди там знают себе цену. Порой отдельные даже слишком завышают ее, но то только отдельные. У меня такое ощущение, а я человек опытный, у вас получится там.

Лукашенко заявил, что не собирается «в угоду шарлатанам, которые сбежали и из-за границы нам подсказывают» приватизировать предприятие.

— Нигде и ни в какой стране не было справедливой приватизации. если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать, охать, поняв, что не туда зашли, это уже без меня и, уверен, без вас.

Сообщается также, что новые заместители назначены в Министерстве финансов, кадровые перестановки есть и в Госкомимуществе и Могилевском облисполкоме. Всего новые посты займут 12 человек.

(По материалам телеграм-канала «Пул Первого», телеканалов «Беларусь 1» и ОНТ).