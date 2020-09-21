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Лукашенко пояснил, чего ему не хватает в медицинских вузах и зачем БЕЛАЗу новый руководитель
21.09.2020 15:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По мнению Лукашенко, в белорусских вузах не хватает патриотического воспитания. Об этом он заявил во время новых кадровых назначений.
— Буквально позавчера мне докладывают, что в какой-то поликлинике врач отказался (или отказалась) лечить трехлетнего ребенка военного человека. Это не врач. Слушайте, в годы войны мы врагов своих лечили, если попадался на поле боя. А это, что же это за врачи. Вот причина того, что я просто поручил, чтобы мы внимательно посмотрели на руководство наших медицинских вузов. Врач должен быть самым патриотичным человеком, потому что у него задача — спасти жизнь любого человека, — заявил Лукашенко.
Он привел еще один пример:
— Вы посмотрите. обгорелый в Смолевичах, мы же его оттуда перевезли полуживого в ожоговый центр и лечим. Потому что это человек, какой бы он там ни был. А врач себе позволяет подобное, — возмутился он.
— Наши специалисты ценятся во всем мире. Мы всегда ахаем и охаем и даже наша так называемая оппозиция, плачется, что у нас утечка умов. Так что, дураков туда берут за границу? Нет, утечка умов. Значит, умы эти есть. Значит, образование хорошее получили и кто-то едет за границу работать.
При этом, по словам Лукашенко, последние лет 10 идет и обратный процесс — люди возвращаются в Беларусь.
Что касается Академии управления, то тут, как отметил Лукашенко, «там вообще мышь не должна проползти — там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди».
Лукашенко отметил, что хотел, чтобы этот вуз возглавил гуманитарий, так как «очень не хватает патриотизма в наших людях».
Назначение нового руководителя на БЕЛАЗ Лукашенко объяснил тем, что, он хотел видеть на этой должности представителя, как он выразился, нового поколения.
— Вам жить и творить, созидать Беларусь в будущем. Мы тоже умирать не собираемся, но будем уже смотреть со стороны, но если вы позовете, то подскажем, поможем. Поэтому очень хотелось, чтобы вы прижились на БЕЛАЗе.
В свою очередь, отметил Лукашенко, государство всегда будет поддерживать это предприятие.
— Ну и надо понимать, что за вами город. Нет БЕЛАЗа, нет Жодино. Это особенность БЕЛАЗа. Ну и люди там знают себе цену. Порой отдельные даже слишком завышают ее, но то только отдельные. У меня такое ощущение, а я человек опытный, у вас получится там.
Лукашенко заявил, что не собирается «в угоду шарлатанам, которые сбежали и из-за границы нам подсказывают» приватизировать предприятие.
— Нигде и ни в какой стране не было справедливой приватизации. если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения и потом ходить ахать, охать, поняв, что не туда зашли, это уже без меня и, уверен, без вас.
Сообщается также, что новые заместители назначены в Министерстве финансов, кадровые перестановки есть и в Госкомимуществе и Могилевском облисполкоме. Всего новые посты займут 12 человек.
(По материалам телеграм-канала «Пул Первого», телеканалов «Беларусь 1» и ОНТ).
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Об этом он заявил во время новых кадровых назначений.
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