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Мужчина, который поджег себя перед РОВД в Смолевичах, по-прежнему в крайне тяжелом состоянии
21.09.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Состояние мужчины, который совершил самоподжог в Смолевичах, по-прежнему крайне тяжелое. С субботы он находится в Республиканском ожоговом центре в больнице скорой медицинской помощи. Об этом TUT.BY рассказала пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.
Напомним, в субботу, 19 сентября, мужчину, который в Смолевичах Минской области
По данным МВД, 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Из здания райотдела выбежал сотрудник и потушил огонь.
Позже стала известна личность мужчины. Это Сергей Р., житель деревни Задомля Смолевичского района, сообщала «
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Состояние мужчины, который совершил самоподжог в Смолевичах, по-прежнему крайне тяжелое. С субботы он находится в Республиканском ожоговом центре в больнице...
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