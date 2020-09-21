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Мужчина, который поджег себя перед РОВД в Смолевичах, по-прежнему в крайне тяжелом состоянии

21.09.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Состояние мужчины, который совершил самоподжог в Смолевичах, по-прежнему крайне тяжелое. С субботы он находится в Республиканском ожоговом центре в больнице скорой медицинской помощи. Об этом TUT.BY рассказала пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.


Фото: TUT.BY

Напомним, в субботу, 19 сентября, мужчину, который в Смолевичах Минской области совершил акт самосожжения, госпитализировали в Республиканский ожоговый центр. На сегодня его состояние по-прежнему крайне тяжелое. Медики делают все возможное для спасения пациента.

По данным МВД, 36-летний мужчина появился у крыльца здания РОВД, облил себя бензином и поджег. Из здания райотдела выбежал сотрудник и потушил огонь.

Позже стала известна личность мужчины. Это Сергей Р., житель деревни Задомля Смолевичского района, сообщала «Наша Ніва». Родственники говорили, что причиной трагического поступка, скорее всего, стал алкоголь. В последнее время Сергей так себя вел, что его мать просила участкового, чтобы его забрали и положили снова в Новинки.

 
 
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Состояние мужчины, который совершил самоподжог в Смолевичах, по-прежнему крайне тяжелое. С субботы он находится в Республиканском ожоговом центре в больнице...
 
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