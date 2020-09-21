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Музыканту Александру Помидорову дали 8 суток ареста

21.09.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музыканта Александра Помидорова (Кривошеев — настоящая фамилия артиста) суд Заводского района Минска признал виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП) и приговорил к 8 суткам ареста. Такое решение вынесла судья Анастасия Осипчик 21 сентября.


Фото: Алеся Песенко

Александра Помидорова задержали вечером 19 сентября в лесополосе в районе улицы Ангарской, где музыкант выступал перед местными жителями. Его доставили в РУВД Заводского района, а затем перевели на Окрестина.

Заседание суда началось в 14.00, однако ни родные, ни журналисты попасть на него не смогли, поскольку в расписании оно появилось позже назначенного времени.

В суд Заводского района с самого утра находились Наталья, друг семьи Александра, ее муж — крёстный его дочери Сони. О том, что заседание началось, Наталья узнала по голосу Кривошеева, который доносился из-за закрытой двери.

Кстати, на стенде было указано, что судят Кривошеева по 23.36 КоАП (нарушение порядка приобретения печатного оборудования).

Из-за закрытой дери удалось частично расслышать показания Александра: он признал, что играл на гитаре вечером в субботу в лесопарковой зоне, но не согласился, что выкрикивал лозунги, и обратил внимание, что сопротивления при задержании не оказывал.

 — Допечатался, — шутит Наталья. Близкие собираются нанять адвоката и обжаловать решение суда.

 
Теги: Минск
 
 
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Заседание суда началось в 14.00, однако ни родные, ни журналисты попасть на него не смогли, поскольку в расписании оно появилось позже назначенного времени.
 
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