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Музыканту Александру Помидорову дали 8 суток ареста
21.09.2020 15:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Музыканта Александра Помидорова (Кривошеев — настоящая фамилия артиста) суд Заводского района Минска признал виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП) и приговорил к 8 суткам ареста. Такое решение вынесла судья Анастасия Осипчик 21 сентября.
Александра Помидорова
Заседание суда началось в 14.00, однако ни родные, ни журналисты попасть на него не смогли, поскольку в расписании оно появилось позже назначенного времени.
В суд Заводского района с самого утра находились Наталья, друг семьи Александра, ее муж — крёстный его дочери Сони. О том, что заседание началось, Наталья узнала по голосу Кривошеева, который доносился из-за закрытой двери.
Кстати, на стенде было указано, что судят Кривошеева по 23.36 КоАП (нарушение порядка приобретения печатного оборудования).
Из-за закрытой дери удалось частично расслышать показания Александра: он признал, что играл на гитаре вечером в субботу в лесопарковой зоне, но не согласился, что выкрикивал лозунги, и обратил внимание, что сопротивления при задержании не оказывал.
— Допечатался, — шутит Наталья. Близкие собираются нанять адвоката и обжаловать решение суда.
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Заседание суда началось в 14.00, однако ни родные, ни журналисты попасть на него не смогли, поскольку в расписании оно появилось позже назначенного времени.
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