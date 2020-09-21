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В Беларуси 224 новых случая коронавируса в сутки и пять смертей
21.09.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси зарегистрированы 75 898 человек с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в своем
Выздоровели и выписаны 73 301 пациент (плюс 36 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 785 пациентов (плюс пять за последние сутки).
Всего проведено 1 739 250 тестов (8 496 за последние сутки).
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В Беларуси зарегистрированы 75 898 человек с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.
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