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В Беларуси 224 новых случая коронавируса в сутки и пять смертей

21.09.2020 15:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси зарегистрированы 75 898 человек с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале. Прирост за сутки составил 224 новых инфицированных.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 73 301 пациент (плюс 36 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 785 пациентов (плюс пять за последние сутки).

Всего проведено 1 739 250 тестов (8 496 за последние сутки).

 
 
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В Беларуси зарегистрированы 75 898 человек с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.
 
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