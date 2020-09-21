В Беларуси 224 новых случая коронавируса в сутки и пять смертей

Источник материала: Tut.by

В Беларуси зарегистрированы 75 898 человек с положительным тестом на COVID-19 с начала пандемии, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале . Прирост за сутки составил 224 новых инфицированных.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 73 301 пациент (плюс 36 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 785 пациентов (плюс пять за последние сутки).

Всего проведено 1 739 250 тестов (8 496 за последние сутки).