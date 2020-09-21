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Ярмарка волонтерских вакансий пройдет в Могилеве. Что это такое

21.09.2020 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Узнать все о волонтерах или стать одним из них — все это можно сделать на первой в Могилеве ярмарке волонтерских вакансий. Она пройдет 22 сентября в книжном магазине «Читайбург».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Austin Kehmeier / Unsplash

Ярмарку волонтерских вакансий организовали выпускники курса «Общественный модератор» Центра городских инициатив. На ней можно будет познакомиться с ведущими добровольческими организациями и инициативами города и с теми, кто ими занимается. Возможно, кто-то захочет и присоединиться к какой-нибудь инициативе.

Встреча пройдет с 18.00 до 21.00 в книжном магазине «Читайбург» на улице Ленинской, 42.

Вход свободный.

 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
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Во вторник, 22 сентября, волонтеры и все, кто хочет ими стать или просто пообщаться, соберутся в «Читайбурге».
 
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